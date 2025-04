Via libera alla demolizione del cinema Roma Il Tar | Ricorso inammissibile

Ricorso presentato dalla famiglia Lazzeri contro il rilasciato dal comune, dalla provincia e dalla Roma Sas per costruire una nuova palazzina al posto del cinema Roma. La storica struttura potrà, quindi, essere. Trentotoday.it - Via libera alla demolizione del cinema Roma. Il Tar: “Ricorso inammissibile” Leggi su Trentotoday.it Giovedì 3 aprile il Tribunale amministrativo regionale di Trento ha respinto ilpresentato dfamiglia Lazzeri contro il rilasciato dal comune, dprovincia e dSas per costruire una nuova palazzina al posto del. La storica struttura potrà, quindi, essere.

Via libera alla demolizione del cinema Roma. Il Tar: “Ricorso inammissibile”. Pioraco, via libera al progetto di riparazione del Cinema Teatro 70 -. Pioraco, via libera al progetto di riparazione del Cinema Teatro 70. Ex Colonia sul Farno ed ex Cinema: due pezzi di storia di Gandino guardano al futuro. Cascina, ristrutturazione teatro Bellotti Bon: l'ex cinema Apollo potrà essere abbattuto. Olbia, il Comune ha comprato il cinema Astra: ecco quanto spende e cosa diventerà. Ne parlano su altre fonti

Ex cinema Nazionale: via libera del consiglio al recupero dello storico edificio - Via libera ieri del consiglio comunale (25 voti favorevoli e nessun contrario) alla convenzione per il recupero dell’ex cinema Nazionale in via dei Cimatori una delle sale storiche per ... (nove.firenze.it)

Via libera alla legge per rottamare i veicoli sotto fermo amministrativo - Approvata dalla Camera una legge che consente la demolizione dei veicoli inutilizzati con fermo amministrativo. Passo avanti per l'ambiente ... (motori.it)

Cervia, via libera per la demolizione dei fabbricati nell’ex garage Europa - Via libera per la demolizione dei fabbricati presenti nell’area dell’ex garage Europa. Il Comune ha acquistato questo patrimonio da Pentagramma Romagna per 2,2 milioni e ne farà un grande parcheggio ... (corriereromagna.it)