Caivano dopo l’incendio in un’industria chimica scuole chiuse e controlli della qualità dell’aria

In attesa dei dati sull'aria, le autorità hanno emanato ordinanze precauzionali, sospeso le lezioni nelle scuole e invitato la popolazione a seguire comportamenti di autoprotezione

Caivano, incendio domato: in corso le indagini - L’incendio di Caivano è stato domato. Le fiamme sono state estinte. I carabinieri della Compagnia di Caivano sono al lavoro per ricostruire l’origine del rogo. (napolivillage.com)

Incendio in fabbrica di prodotti chimici a Caivano, scuole chiuse e allarme diossina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incendio in fabbrica di prodotti chimici a Caivano, scuole chiuse e allarme diossina ... (tg24.sky.it)

Incendio in industria chimica a Caivano: intervento dei vigili del fuoco e conseguenze per la comunità - Incendio in un'industria chimica a Caivano provoca nube tossica e chiusura di scuole e parchi. I vigili del fuoco spengono il rogo, mentre i carabinieri indagano sulle cause dell'accaduto. (gaeta.it)