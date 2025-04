Scrive un tema a scuola nel quale denuncia il padre | Ci prende a frustate; la situazione è ormai invivibile La ragazza avrebbe mentito L’uomo assolto dalle accuse dopo il processo al tribunale di Latina

accuse pesanti, ma il giudice lo assolveÈ stato assolto con formula piena L'uomo, titolare di una palestra a Latina, che era stato accusato di maltrattamenti in famiglia, in particolare nei confronti della figlia minorenne. Il processo, celebrato ieri mattina presso il tribunale di Latina, si è concluso con la sentenza che ha escluso la colpevolezza dell'imputato.Il contesto: una denuncia nata nel 2019L'intera vicenda trae origine da fatti risalenti al 2019, quando la ragazza, all'epoca ancora studentessa, aveva denunciato presunti episodi di violenza fisica, tra cui anche frustate inferte dal padre, deScrivendo un clima familiare teso e difficile. Secondo la testimonianza della giovane, anche la madre e la sorella vivevano un contesto opprimente.L'accusa più grave contenuta in un tema scolasticoA destare particolare attenzione era stata una dichiarazione scritta in un tema scolastico, in cui la minore aveva raccontato di essere stata punita fisicamente dal padre in seguito alla sua richiesta di partecipare a una gita scolastica, poi negata.

