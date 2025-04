Trovato il cadavere di una donna nel canale Lungolinea

cadavere è stato rinvenuto in un canale a Terracina. E' accaduto in via Ponte Rosso e ad accorgersi della presenza del corpo sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. Si tratta di una donna di circa 70 anni, riversa nel canale. Latinatoday.it - Trovato il cadavere di una donna nel canale Lungolinea Leggi su Latinatoday.it Unè stato rinvenuto in una Terracina. E' accaduto in via Ponte Rosso e ad accorgersi della presenza del corpo sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e i soccorsi. Si tratta di unadi circa 70 anni, riversa nel

