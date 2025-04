Polizia oltre 1 milione di interventi | ecco i dati su arresti e operazioni speciali nel 2024

milione di interventi, oltre 1500 arresti di persone legate alla mafia, 35 latitanti catturati. Sono solo alcuni dei numeri svelati in occasione dei festeggiamenti del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.Nel 2024 oltre 1 milione di interventi della PoliziaLe volanti, coordinate dalle Sale Operative delle questure italiane, che hanno gestito 4.351.509 chiamate arrivate al numero di emergenza, sono state impegnate sia nel pronto intervento, sia in numerosi episodi di soccorso pubblico con 1.244.664 interventi complessivi. I dispositivi di controllo del territorio degli UPGSP hanno consentito l’arresto di 8.602 persone e la denuncia di 47.293.173° #AnniversarioPolizia Presidente del Senato appone la medaglia d’oro al Merito civile sulla Bandiera della #PoliziadiStato per “coraggio e abnegazione,sino all’estremo sacrificio, che determinarono 164 caduti a testimonianza del valoroso contributo alla Guerra di Liberazione” pic. Lapresse.it - Polizia, oltre 1 milione di interventi: ecco i dati su arresti e operazioni speciali nel 2024 Leggi su Lapresse.it Undi1500di persone legate alla mafia, 35 latitanti catturati. Sono solo alcuni dei numeri svelati in occasione dei festeggiamenti del 173° anniversario della fondazione delladi Stato.NeldidellaLe volanti, coordinate dalle Sale Operative delle questure italiane, che hanno gestito 4.351.509 chiamate arrivate al numero di emergenza, sono state impegnate sia nel pronto intervento, sia in numerosi episodi di soccorso pubblico con 1.244.664complessivi. I dispositivi di controllo del territorio degli UPGSP hanno consentito l’arresto di 8.602 persone e la denuncia di 47.293.173° #AnniversarioPresidente del Senato appone la medaglia d’oro al Merito civile sulla Bandiera della #diStato per “coraggio e abnegazione,sino all’estremo sacrificio, che determinarono 164 caduti a testimonianza del valoroso contributo alla Guerra di Liberazione” pic.

