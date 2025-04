Lanazione.it - Nuove Acque, tra il 2025 e il 2029 investimenti programmati per 124 milioni

Arezzo, 10 aprile– Nel prossimo quinquennio, a partire dall’anno in corso, il piano d’diprevede una spesa totale di 123,94di euro per progetti sul territorio. I lavori saranno finanziati con risorse proprie e con i contributi pubblici che la Società è riuscita ad intercettare, di cui 28,14 M€ dai fondi PNRR, 6,5M€ dai fondi PNISSI, e 0,19 M€ dal FOI e 1,7 M€ dal Comune di Arezzo. Con questo programma, nelsupererà la soglia dei 100 euro investiti per anno per abitante, un livello assai più alto della media nazionale italiana che si assesta sui 65 euro per abitante. “L’azienda riassume oggi un triennio di attività estremamente intensa. - dichiara il Presidente Carlo Polci – Consapevole del ruolo di gestore di un servizio più che essenziale, ha saputo spaziare in ogni ambito affidato con costanza ed efficienza.