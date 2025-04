Mei una caseina dua as rida che un castell dua as crida! in scena a Perino

Perino ad ospitare sabato sera, la Filodrammatica di San Bernardino di Bettola, con l'ultima commedia scritta e diretta dal fondatore del gruppo Massimo Calamari, titolata "Mei una caseina dua as rida, che un castell dua as crida!".Tre atti divertenti che sabato 12 aprile.

