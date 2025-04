Incidente mortale in tangenziale Lepore a Salvini | Necessari lavori urgenti

L'incidente registrato stamane sulla tangenziale di Bologna - nel quale è morto un operaio e altri due uomini sono rimasti feriti - porta il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a suonare la sveglia al governo. "Questa tragedia è avvenuta casualmente nel giorno in cui stavo scrivendo al ministro.

