Ilfattoquotidiano.it - Terzo mandato incostituzionale, la sentenza su De Luca fa finire pure l’era di Zaia in Veneto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Finiscedi, almeno come governatore del. E lui l’ha presa piuttosto male. Ladella Corte Costituzionale che ha chiuso la porta alla rielezione per la terza volta di Vincenzo Dein Campania, ha sbarrato la strada anche al leghista che avrebbe voluto poter correre per la quarta volta come presidente di Regione. Si era aggrappato all’ultima possibilità, vedere riconoscere la legittimità della legge votata dalla Campania per sostenere le proprie aspirazioni. Cheabbia cercato in tutti i modi di ritardare il momento dell’addio alla poltrona su cui è seduto dal 2010 lo dimostra anche il quesito posto qualche giorno fa al Consiglio di Stato. Siccome ilha una finestra elettorale fissata tra il 15 maggio e il 15 giugno, ha chiesto di sapere se la scadenza elettorale di settembre 2025 può essere posticipata al 2026, in quell’arco elettorale.