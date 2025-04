Iltempo.it - “Basta docce deboli e inutili”. Trump firma il nuovo ordine esecutivo e supera i limiti di Biden

"Drip, baby, drip". Il presidente degli Stati Uniti Donaldha unobiettivo: liberalizzare il getto d'acqua delle. Unannunciato dall'amministrazione prevede di eliminare le restrizioni volute da Barack Obama che aveva messo un limite di potenza allo scorrimento d'acqua, per risparmiare risorse.lo aveva già fatto nel suo primo mandato, ma poi Joeaveva reintrodotto il limite. "Non avremo più - c'è scritto nell'. Saranno digrandiose”.ha poi giocato con il suo slogan, dichiarando che l'intenzione è "Make America's showers great again", cioè rendere digrande l'esperienza della doccia. Altri hanno cambiato lo slogan "drill, baby, drill", usato dal presidente per annunciare la liberalizzazione delle trivellazioni petrolifere, con "drip, baby, drip", scorri, baby, scorri.