Lapresse.it - Cannes 2025, ‘Fuori’ di Mario Martone in concorso al Festival

‘Fuori‘ il nuovo film disarà presentato inal 78ºdi. Il film è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi. L’annuncio è stato dato stamane in occasione dell’annuncio della selezione ufficiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 01distribution (@01distribution)Di cosa parla, il nuovo film diRoma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica.