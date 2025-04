Nerdpool.it - ReNoir Comics/Gaijin presenta l’ultimo capitolo di Banana Sioule

Mercoledì 9 aprile arriva in libreria il terzo e ultimo volume di, la serie di Michaël Sanlaville che è un grande omaggio agli sh?nen sportivi.Laè uno sport fittizio, lo sport più violento del mondo, seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Ha un’unica regola: non ci sono regole.Héléna è un talento naturale per la disciplina. Fortissima, velocissima, scopre quasi per caso lagrazie a un ragazzo, Marco, che abita in campagna come lei. Riesce a passare a sorpresa i difficilissimi test per entrare alla Scuola Superiore die lì conosce l’ambizioso Soni.I due diventano in breve delle star. Al termine del secondo volume lasciano la scuola per fondare la propria squadra.In3 li troviamo al loro esordio con il nuovo team. Una selezione di talenti della, pronta a rivoluzionare il campionato mondiale.