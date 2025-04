I reali d' Inghilterra sono atterrati a Forlì

reali. E' la 18esima visita ufficiale di Carlo. Forlitoday.it - I reali d'Inghilterra sono atterrati a Forlì Leggi su Forlitoday.it Il volo governativo, operato da Titan Airways, ha toccato l'asfalto del Ridolfi alle 12.44. L'aereo è un airbus A321. Il sindaco Zattini, il prefetto Argentieri e il presidente di FA Silverstini hanno guadagnato il centro della pista per accogliere i. E' la 18esima visita ufficiale di Carlo.

