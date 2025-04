Brutale aggressione in un bar di Prato | un uomo ridotto in fin di vita

Leggi su Corrieretoscano.it

in un bar di: in fin diundi origine cinese, aggredito, assieme ad altre persone, da un commando di suoi connazionali. L’evento si è verificato nella tarda serata di ieri (10 aprile): si è trattato di un’incursione all’interno del locale denominato Jld Music bar in via Filzi ada parte di un gruppo di cittadini cinesi, uno dei quali armato con una mazza di legno. Dopo aver fatto accesso nel privé posto nella parte posteriore del locale, hanno aggredito con violenza tre connazionali, due dei quali (une una donna) da poco arrivati a, provenienti da Francoforte. Una delle vittime, a causa dei ripetuti colpi, che lo hanno colpito alla testa e in varie parti del corpo, è statoin fin di. Soccorso dal personale del 118 è stato portato all’ospedale per essere sottoposto d’urgenza a un delicato intervento chirurgico al cervello.