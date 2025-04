Palermotoday.it - "Educare insieme": esperti mondiali di sostenibilità a scuola, concluso il progetto con 200 alunni a Palermo

Leggi su Palermotoday.it

Si è, con una kermesse finale ricca di punti in agenda, il- Centro Aggregativo, giovani in Crescita: sosteniamo la", finanziato dal dipartimento per le Politiche della Famiglia nel qualedi rilievo nazionale e internazionale hanno.