I nuovi reattori nucleari sostenibili di quarta generazione incontro con Luciano Cinotti

Arezzo, 10 aprile 2025 – Il Governo ha recentemente approvato un disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile che punta sui cosiddetti small modular reactors (SMR), piccoliprodotti in serie e di piccola taglia che possono generare meno energia rispetto ai tradizionalidelle centrali. Per approfondire questo interessante tema ed esaminarne i possibili impatti sul comparto industriale, insieme alla Sezione Trasporti-Utilities ed al Consorzio Energia Toscana Sud di Confindustria è stato organizzato l’evento: IDIcon l’Ing.Direttore scientifico di NEWCLEO che si terrà venerdì 11 aprile alle ore 17.30, presso la Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud.