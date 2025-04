Le idee di Luca Pancalli per il Coni

Luca Pancalli rilancia la sua candidatura a successore dell'attuale presidente del Coni, giunto all'ultimo mandato disponibile: “Non faccio promesse, giuro solo di essere ciò che sono sempre stato, un uomo di sport e un rappresentante italiano delle istituzioni che ama programmare e raggiungere degli obiettivi per la comunità. Non credo negli uomini soli al comando”. Pancalli parla di sé, eppure le sue frasi sembrano quasi riprendere e confutare alcuni degli interventi precedenti di Malagò: “La mia idea sui mandati è chiara, qualsiasi governance scelta democraticamente non dovrebbe avere limiti. Ilfoglio.it - Le idee di Luca Pancalli per il Coni Leggi su Ilfoglio.it Le eredità più pesanti non spaventano chi è stato a sua volta abile nel costruirne altre. Se, dal palco del Foglio a San Siro, Giovanni Malagò ha ribadito la quantità e la qualità dei risultati raggiunti, dall'assegnazione di Milano-Cortina alla vagonata di medaglie tra Tokyo, Pechino e Parigi,rilancia la sua candidatura a successore dell'attuale presidente del, giunto all'ultimo mandato disponibile: “Non faccio promesse, giuro solo di essere ciò che sono sempre stato, un uomo di sport e un rappresentante italiano delle istituzioni che ama programmare e raggiungere degli obiettivi per la comunità. Non credo negli uomini soli al comando”.parla di sé, eppure le sue frasi sembrano quasi riprendere e confutare alcuni degli interventi precedenti di Malagò: “La mia idea sui mandati è chiara, qualsiasi governance scelta democraticamente non dovrebbe avere limiti.

