Roma, successo per il Job Day "Roma al Lavoro": mille offerte in un giorno

Oltre 3000 partecipanti e 30 aziende presenti all’evento promosso daCapitale per favorire l’occupazione.– Oltre 3000 persone, 30 aziende e 1000 opportunità diin una sola giornata. Sono i numeri del Job Day “al”, l’iniziativa promossa daCapitale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di occupazione, svoltasi il 10 aprile presso l’Università degli StudiTre.L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Scuola,e Formazione in collaborazione con la RETE C.O.L. e con il patrocinio della Camera di Commercio di, ha coinvolto imprese di vari settori – dall’informatica al socio-sanitario, dalla ristorazione all’hotellerie – tra cui Autogrill Italia, IKEA, Almaviva, BPER Banca, Grimaldi Euromed e Birra Peroni.I partecipanti hanno potuto sostenere colloqui di preselezione, lasciare il proprio curriculum e confrontarsi direttamente con le aziende.