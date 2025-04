Al via la raccolta 2025 dei funghi | disponibili i tesserini obbligatori

2025 per la raccolta dei funghi spontanei, regolamentata dall’obbligo del possesso di un tesserino. Oltre 50 rivendite autorizzate sono già operative per il rilascio dei permessi, necessari per raccogliere funghi sul territorio. Modenatoday.it - Al via la raccolta 2025 dei funghi: disponibili i tesserini obbligatori Leggi su Modenatoday.it È ufficialmente partita in tutta la provincia di Modena la stagioneper ladeispontanei, regolamentata dall’obbligo del possesso di un tesserino. Oltre 50 rivendite autorizzate sono già operative per il rilascio dei permessi, necessari per raccoglieresul territorio.

Al via la raccolta 2025 dei funghi: disponibili i tesserini obbligatori. Siena: al via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Conad e Minecraft, al via la raccolta punti 2025: tutti i premi, tra zaini e tazze. Ravello, al via la raccolta delle adesioni per il Centro Estivo 2025. Una storia lunga 147 anni. La Forti e Liberi è in crisi. Al via una raccolta fondi. Ravello. Al via la raccolta delle adesioni per il Centro Estivo 2025. Ne parlano su altre fonti

Al via 'Paper week' su raccolta e riciclo di carta e cartone - Prende il via il 7 aprile la 'Paper Week' (settimana dell carta), la campagna di formazione e informazione dedicata alla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, giunta alla V edizione, e ... (ansa.it)

Una storia lunga 147 anni. La Forti e Liberi è in crisi. Al via una raccolta fondi - Monza, il direttivo del club lancia l’iniziativa sulla piattaforma GoFundMe. Il presidente Riva: "Costi alle stelle, ci serve aiuto per rinnovare le strutture". (msn.com)

Spiagge libere, pulizie al via. Maxi raccolta di legname e sabbia per il ripascimento - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)