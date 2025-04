Omicidio Pierina attesa per la decisione sulla scarcerazione Dassilva | la difesa punta su Manuela Bianchi

Leggi su Fanpage.it

tra domani e lunedì ladel gip Vinicio Cantarinidi Louis: mentre per il procuratore Daniele Paci permangono "gravi indizi" a carico dell’indagato per l'diPaganelli, l'avvocato difensore, Riario Fabbri, ha spiegato a Fanpage.it che ha depositato una memoria in cui spiega perché dovrebbe essere scarcerato: "Si basa tuttofigura di".