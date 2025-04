Episodi di violenza in città il questore | Non bastano le forze dell’ordine è un problema culturale

questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella, ha commentato i recenti Episodi di violenza avvenuti in città durante l'ultimo fine settimana, tra aggressioni e gravi Episodi di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica."La scorsa settimana c'è stata una concomitanza di eventi negativi". Due gli Episodi finiti sotto i riflettori: "Il primo – ha spiegato il questore – è l'accoltellamento. L'autore è stato subito tratto in arresto dalla Squadra Mobile, con una pronta reazione che ha permesso di assicurare il responsabile alla giustizia. La rissa, ovviamente, è un evento imprevedibile, difficilmente prevenibile. È chiaro che, oltre alla nostra attività di prevenzione, bisogna anche considerare che questi fatti sono spesso legati a un deficit di educazione e di formazione dei giovani.

