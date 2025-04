Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla | il regalo è una beffa

supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni. Leggi su Fanpage.it Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosaal suo pilota 18enne Andrea: unche però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.

