Tragedia in golfo scoperto cadavere in acqua

TRIESTE - Il cadavere di una persona è stato ritrovato nelle acque antistanti la zona del porticciolo di Grignano. Il corpo, dopo il recupero da parte dei vigili del fuoco, è stato portato nella zona del molo III. Sul posto la polizia di Stato, mentre la polizia locale è intervenuta nell'area.

