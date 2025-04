Marelli trasferisce produzione in India | sindacati preoccupati per l' occupazione a Sulmona

produzione dei bracci oscillanti in India solleva timori per il futuro dei lavoratori dello stabilimento abruzzese. La Marelli di Sulmona affronta un nuovo cambiamento significativo: dopo il trasferimento dei semicorner all'ex Sevel di Atessa, l'azienda ha annunciato che entro la fine del 2025 anche la produzione dei bracci oscillanti sarà delocalizzata in India. Questa decisione è stata presa a seguito del rifiuto di Stellantis di assorbire i costi aggiuntivi legati alla produzione locale. I sindacati esprimono forte preoccupazione per le ripercussioni occupazionali, sottolineando che questa mossa potrebbe portare a una riduzione del personale nello stabilimento di Sulmona. Le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro urgente con la Regione Abruzzo per discutere delle possibili soluzioni e misure di supporto ai lavoratori coinvolti.

