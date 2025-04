Il discorso di Re Carlo III al Parlamento italiano tra Dante e politica estera

Si concluderà oggi, dopo una tappa a Ravenna, la visita ufficiale di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla in Italia. Dopo aver incontrato il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco (in forma privata), durante i due giorni trascorsi a Roma, ieri pomeriggio il monarca britannico ha tenuto un discorso al Parlamento, riunito in seduta comune nell'aula di Montecitorio. La sua orazione, sorprendentemente, è iniziata e si è conclusa nella nostra lingua, a dimostrazione del grande rispetto da lui nutrito nei confronti della nostra storia e cultura.Il sovrano ha esordito augurandosi di «non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia», per poi ricordare il ventesimo anniversario del matrimonio con Camilla, che si celebrò proprio il 9 aprile del 2005.

