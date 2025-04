Quotidiano.net - Vendite Bmw in calo nel primo trimestre, ma crescono i veicoli elettrici

Ledi Bmw nelsono scese dell'1,4% con un crollo del 17% in Cina, il più grande mercato della casa automobilistica tedesca. Ledihanno rappresentato un punto di forza per il gruppo, con un aumento del 32% rispetto ad un anno fa. Lenegli Stati Uniti sono aumentate del 4,1%, mentre i clienti in Europa hanno acquistato il 6,2% in più didella casa tedesca. I risultati riflettono leeffettuate prima che gli Stati Uniti imponessero dazi del 25% suiimportati.