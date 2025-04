Romadailynews.it - Cina: Guangdong, al via CITE 2025 a Shenzhen

Dei visitatori assistono alla dimostrazione di un robot umanoide in occasione della 13ma edizione della China Information Technology Expo () a, nella provincia meridionale cinese del, ieri 9 aprile. La fiera ha preso il via ieri presso il Centro convegni ed esposizioni di(Futian). A tema “Tecnologia leader, incontro sull’innovazione a”, l’evento si concentra su settori chiave all’avanguardia come i terminal intelligenti, i display optoelettronici, l’intelligenza artificiale, l’archiviazione di big data, i componenti di base e l’economia a bassa quota, attirando piu’ di mille aziende a partecipare. Agenzia Xinhua