Ruba merce per 250 euro in un supermercato a Como e aggredisce la guardia arrestato 34enne ubriaco

Como, un 34enne ghanese è stato arrestato per rapina dopo aver aggredito una guardia di sicurezza in un supermercato. Notizie.virgilio.it - Ruba merce per 2,50 euro in un supermercato a Como e aggredisce la guardia, arrestato 34enne ubriaco Leggi su Notizie.virgilio.it , unghanese è statoper rapina dopo aver aggredito unadi sicurezza in un

Spaccata in tabaccheria: ruba 3 stecche di sigarette, un computer e 250 euro ma viene sorpreso da un passante.. Como, ruba merce per 250 euro all'Esselunga di via Carloni: un giovane irregolare arrestato dalla Polizia. Ruba un carrello pieno di cibo per il cenone. Ruba generi alimentari in un ristorante: denunciato. Luino, donna ruba in un negozio: fermata dopo un inseguimento tra le bancarelle del mercato. Como, ruba all’Esselunga: fermato 18enne con una lista impressionante di precedenti. Ne parlano su altre fonti

Spaccata in tabaccheria: ruba 3 stecche di sigarette, un computer e 250 euro ma viene sorpreso da un passante. Arrestato un 35enne rumeno - VERONA - Un 35enne romeno è stato arrestato per furto, dopo aver forzato una delle vetrine della tabaccheria ''Dal Zovo'' di viale ... (msn.com)

Ruba merce per 2,50 euro in un supermercato a Como e aggredisce la guardia, arrestato 34enne ubriaco - A Como, un 34enne ghanese è stato arrestato per rapina dopo aver aggredito una guardia di sicurezza in un supermercato. (virgilio.it)

Como, ruba merce per 2 euro e 50: scoperto, aggredisce e scaraventa contro la porta a vetri la guardia - La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha arrestato per rapina, un 34enne ghanese, irregolare sul territorio, con svariati alias e precedenti penali e di polizia collegati ad ognuno di essi, senza ... (comozero.it)