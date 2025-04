Lapresse.it - Terzo mandato, Manfredi: “Capisco l’amarezza di De Luca ma la sentenza va rispettata”

Leggi su Lapresse.it

“C’è, che comprendo, del presidente Deche ha visto prendere in passato decisioni diverse però credo che questa, che ha valore non solo per la Campania ma in tutta Italia, sia un momento di chiarezza e dobbiamo rispettarla“. Lo ha detto Gaetano, sindaco di Napoli, a margine della cerimonia per il 173esimo anniversario della polizia di Stato, commentando lache ha rigettato la legge della Regione Campania, che avrebbe permesso la ricandidatura per unconsecutivo al presidente uscente Vincenzo De