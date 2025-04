Festa della Polizia il questore Lionetti | Un giorno dedicato agli agenti caduti

Festa per il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrata questa mattina (giovedì 10 aprile 2025). Il questore Giampietro Lionetti ha fatto il punto sulle attività svolte dalla Polizia, nel Brindisino, nell'arco del 2024. Brindisireport.it - Festa della Polizia, il questore Lionetti: "Un giorno dedicato agli agenti caduti" Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Piazza Duomo ha fatto da cornice allaper il 173esimo anniversariofondazionedi Stato, celebrata questa mattina (giovedì 10 aprile 2025). IlGiampietroha fatto il punto sulle attività svolte dalla, nel Brindisino, nell'arco del 2024.

