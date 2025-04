Iodonna.it - Cosa significa davvero per un adolescente sentirsi prigioniero di un corpo ‘sbagliato’? E cosa possono fare i genitori? Quello della disforia di genere è un tema ancora poco affrontato ma su cui è importante fare chiarezza. Ne abbiamo parlato con il neuropsichiatra Stefano Vicari

C’è Sandro, ottimo terzino a cui però il calcio fa schifo, se non fosse che gli dà una scusa per depilarsi le gambe e rendere suo papà almeno un po’ orgoglioso di lui. Paola, che si fascia il seno al punto che fatica a respirare, e combatte ogni giorno una battaglia con un nome e uno specchio nei quali non si riconosce. Eche ce l’ha messa tutta peril figlio perfetto, ma poi ha detto aiche vuole farsi chiamare Chanel. Sono le storie narrate nel libro ‘Non chiamarmi col mio nome’, scritto dalinsieme alla psicoterapeuta Maria Pontillo, per far luce su un fenomeno, più diffuso di quanto si possa pensare, ma sul quale manca spesso un’informazione adeguata:di. Lo psicologo: «Gli adulti faticano ad ascoltare le emozioni degli adolescenti» X Untabù, spesso ostaggio di credenze erronee, che meriterebbe invece di essere inquadrato in una prospettiva più ampia diche è il dibattito, ormai noto, sull’utilizzo dei bloccantipubertà.