Re Carlo a Ravenna infiamma la contesa tra Emanuele Filiberto di Savoia e Aimone

Carlo e Camilla. Dopo essere stati a Roma, oggi 10 aprile si sono trasferiti a Ravenna ed è qui che tra i diversi appuntamenti, si svolge l’incontro tra il Sovrano e il suo cugino di Casa Savoia. Ma non si tratta di Emanuele Filiberto, bensì di Aimone, Duca di Aosta.Re Carlo e Camilla a RavennaCarlo e Camilla concludono il loro viaggio in Italia a Ravenna dopo aver soggiornato per tre giorni a Roma nella magnifica Villa Wolkonsky. Le loro vacanze romane sono terminate nel miglior modo possibile con un magnifico banchetto al Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altre personalità del mondo politico e dello spettacolo, come Andrea Bocelli.L’ultimo giorno in Italia Carlo e Camilla lo trascorrono a Ravenna. Trasferimento al mattino, poi nel pomeriggio la visita alla tomba di Dante. Dilei.it - Re Carlo a Ravenna infiamma la contesa tra Emanuele Filiberto di Savoia e Aimone Leggi su Dilei.it Ultimo giorno in Italia per Ree Camilla. Dopo essere stati a Roma, oggi 10 aprile si sono trasferiti aed è qui che tra i diversi appuntamenti, si svolge l’incontro tra il Sovrano e il suo cugino di Casa. Ma non si tratta di, bensì di, Duca di Aosta.Ree Camilla ae Camilla concludono il loro viaggio in Italia adopo aver soggiornato per tre giorni a Roma nella magnifica Villa Wolkonsky. Le loro vacanze romane sono terminate nel miglior modo possibile con un magnifico banchetto al Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e altre personalità del mondo politico e dello spettacolo, come Andrea Bocelli.L’ultimo giorno in Italiae Camilla lo trascorrono a. Trasferimento al mattino, poi nel pomeriggio la visita alla tomba di Dante.

