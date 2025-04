Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Conte in Aula: “Rappresentiamo 100mila cittadini che hanno detto no all’Europa guerrafondaia” – Video

“La maggioranza non ha neppure la dignità di scrivere la parolasulla propria mozione. Non riuscite neanche a confrontarvi su questo punto”. Lo hail presidente del Movimento 5 stelle Giuseppeparlando alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni – di maggioranza e opposizione – sul piano di. “Noi oggiche il 5 aprilemanifestato contro questo piano die la vostra visione di un’Europa. “Voi patrioti? Siete diventati Fratelli di Germania. Siete completamente incapaci – ha aggiunto rivolto a FdI -. Vi sfuggono i dettagli di questo piano, non c’è traccia di difesa comune europea. Noi non siamo antimilitaristi, non dite frescacce. Questa è la distruzione dell’Europa”.L'articoloin: “cheno” –proviene da Il Fatto Quotidiano.