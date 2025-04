Cisl esclusa dalle elezioni Rsu Asl | Ci temono

Cisl Fp è stata esclusa dalle elezioni Rsu dell'Asl di Foggia indette dal 14 al 16 aprile e oggi il sindacato ha organizzato un presidio davanti alla Direzione generale di via Protano. Alla consegna della documentazione, si sarebbe verificato un malfunzionamento del protocollo Asl.

Cisl esclusa dalle elezioni Rsu Asl: "Ci temono". ELEZIONI RSU 2025. Alla Rap saltano le elezioni delle Rsu, la Uiltrasporti la Fp Cgil e la Fiadel: "L'azienda non ha fornito gli elenchi degli aventi diritto al voto”.. Il tribunale sentenzia: fuori la UIL Scuola Rua dalla contrattazione integrativa nazionale, regionale, di scuola.. Elezioni RSU 2022: risposte alle domande più frequenti (FAQ). Barcaiuolo: 'Cpc, elezione sindacale farsa'. La Cgil: 'E' democrazia'. Ne parlano su altre fonti

