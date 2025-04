Cara di Bari affollato migranti distribuiti in altre strutture? Il prefetto Russo | Cerchiamo soluzioni con i Comuni

soluzioni alternative. Il Cara di Bari, Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, è sotto la lente d'ingrandimento delle istituzioni locali che sono impegnate nella ricerca di progetti ad ampio respiro: il prefetto. Baritoday.it - Cara di Bari affollato, migranti distribuiti in altre strutture? Il prefetto Russo: "Cerchiamo soluzioni con i Comuni" Leggi su Baritoday.it Una posizione logistica complicata che impone riflessioni su possibilialternative. Ildi, Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo, è sotto la lente d'ingrandimento delle istituzioni locali che sono impegnate nella ricerca di progetti ad ampio respiro: il

Cara di Bari affollato, migranti distribuiti in altre strutture? Il prefetto Russo: "Cerchiamo soluzioni con i Comuni". Ne parlano su altre fonti

ActionAid, 'al Cara di Bari 647 migranti in più della capienza' - In Puglia l'83% dei migranti accolti rappresenta lo 0,18% della popolazione complessiva ed è ospitato in strutture grandi o molto grandi, nella maggior parte dei casi sovraffollate. I dati, riferiti a ... (msn.com)

PUGLIA Migranti. In Puglia l’83% degli accolti è in strutture grandi e molto grandi - Migranti. In Puglia l'83% degli accolti è in strutture grandi e molto grandi. Migranti. In Puglia l'83% degli accolti è in strutture grandi e molto grandi ... (statoquotidiano.it)

Migranti del centro Cara protestano davanti a Prefettura Bari - (V. 'Altra protesta di migranti al Cara di Bari...' delle 10.18) (ANSA) - BARI, 05 NOV - Sono arrivati in corteo in piazza Libertà e stanno protestando dinanzi alla sede della Prefettura di Bari ... (msn.com)