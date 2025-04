Quotidiano.net - EssilorLuxottica: Premio Aziendale di 40 Milioni per i Dipendenti Italiani

destina 40euro comeai, in crescita di oltre il 10% rispetto allo scorso anno, grazie a un sistema incentivante e di calcolo sempre più inclusivo che coinvolge oggi circa 13.000, il 10% in più nei dodici mesi. Il2024 a livello individuale conferma sostanzialmente i valori record dello scorso anno, grazie al buon andamento degli indici di redditività e sostenibilità aziendali sottostanti. Con il contributo delle componenti addizionali legate alle prestazioni individuali, ilbase di 3.181 euro lordi può arrivare fino a circa 4.100 euro lordi e circa 4.400 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l'importo in beni e servizi welfare. E' quanto emerso dall'incontro tra le le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e i rappresentanti diin occasione del coordinamento nazionale del gruppo.