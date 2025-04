America’s Cup Ineos Britannia si ritira dalla 38^ edizione per disaccordi con Athena Racing

Leggi su Sportface.it

Ora è ufficiale:non sarà al via della 38esimadell’Cup. Si chiude così, quindi, una lunga querelle iniziata nei mesi scorsi con il teamdello skipper britannico Ben Ainslie, quattro volte campione olimpico di vela. Le due parti, infatti, hanno dato il via alle trattative per trovare un accordo già a fine 2024, dopo l’che si è disputata a Barcellona. Nel comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore,respinge qualsiasi responsabilità per la rottura per i negoziati con, che “non è riuscita a concludere l’accordo nei tempi previsti”. Un ritardo di sei mesi che, secondo la società del tycoon Sir Jim Ratcliffe (comproprietario del Manchester United e con partecipazioni anche in Formula 1 con Mercedes), ha “compromesso la capacità di prepararsi per la prossima Coppa”, portando alla rinuncia a prendere parte alla corsa.