Polizia di Stato | i numeri e le operazioni principali in provincia di Sondrio

provincia di Sondrio, sia in occasioni di grandi eventi e di operazioni importanti contro la criminalità organizzata, sia per tutelare nel quotidiano la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Questi i numeri e il bilancio. Sondriotoday.it - Polizia di Stato: i numeri e le operazioni principali in provincia di Sondrio Leggi su Sondriotoday.it Una presenza e un'attività capillare su tutto il territorio delladi, sia in occasioni di grandi eventi e diimportanti contro la criminalità organizzata, sia per tutelare nel quotidiano la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Questi ie il bilancio.

I numeri della di Stato nel 2024. Polizia di Stato: i numeri e le operazioni principali in provincia di Sondrio. Siracusa, festa per la Polizia di Stato al castello Maniace: i numeri e le operazioni. Polizia, oltre 1 milione di interventi: ecco i dati su arresti e operazioni speciali nel 2024 - LaPresse. Aprilia, maxi operazione delle forze dell’ordine: controlli a tappeto in centro e nelle aree a rischio. Sicurezza, il Prefetto mostra i numeri delle operazioni “Alto impatto”. Ne parlano su altre fonti

Polizia, oltre 1 milione di interventi: ecco i dati su arresti e operazioni speciali nel 2024 - Un milione di interventi, oltre 1500 arresti di persone legate alla mafia. Sono alcuni numeri svelati per il 173° anniversario della fondazione della polizia. (msn.com)

Polizia di Stato, nel 2024 oltre 1 milione di interventi e 14,4 tonnellate di stupefacenti sequestrati - Sono solo alcuni dei numeri elaborati dalla rivista PoliziaModerna, un bilancio dettagliato in cui si racconta un anno di attività dei 97.931 poliziotti in servizio, per garantire la sicurezza nelle p ... (msn.com)

La Polizia di Stato: bilancio 2024 tra sequestri e operazioni contro la criminalità - Nel 2024, la Polizia di Stato ha effettuato sequestri per 714 milioni di euro e arrestato oltre 1.500 individui, intensificando le operazioni contro la criminalità organizzata e il terrorismo. (gaeta.it)