Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo?

chef catanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo. Estratto senza vita dalle macerie della discoteca crollata. Lascia due figli. Leggi su Fanpage.it Il 48ennecatanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava comein un ristorante di. Estratto senza vita dalle maceriecrollata. Lascia due figli.

Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo. Albenga: lo chef Luca Pappagalo fra i protagonisti del "Festival della Cucina con i Fiori" del 26 e 27 aprile. “Ormai è difficile fare impresa ovunque in Italia”. Lo chef Luca Abbruzzino difende la sua Calabria. Lo chef cetrarese Luca Maccari medaglia d’argento ai campionati di “Cucina italiana”. Lo chef che usa solo la “carne vegetale” 3D: “In Italia vince il pollo a 3€, ma non è etico: meglio Redefine Meat”. Cena a 4 mani da Autem*: lo chef Luca Natalini ospita lo stellato Marcelo Ballardin. Ne parlano su altre fonti

Lo chef italiano Luca Iemolo tre le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo - Il 48enne chef catanese da qualche tempo si era trasferito nel Paese caraibico e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo ... (fanpage.it)

Luca Corso, lo sciatore con sindrome di down: «Sogno di fare da apripista alle Paralimpiadi di Milano-Cortina» - L'atleta di Lamon nel Bellunese ha gareggiato in competizioni nazionali e internazionali, è campione italiano di karate e suona il pianoforte. Lavora come cuoco: «Il mio Erasmus in cucina a Barcellona ... (corrieredelveneto.corriere.it)

Luca Pappagallo, il «cuciniere curioso» star del web: «Il mio successo? Non urlo» - Oltre 100 golose ricette per riscoprire il gusto italiano di mettersi a ... «Casa Pappagallo». Luca Pappagallo - guai a chiamarlo chef, si definisce «cuciniere curioso» - ha appena concluso ... (msn.com)