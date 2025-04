Cannes in concorso Fuori di Martone

Martone "Fuori" con Valeria Golino è in concorso a Cannes per la Palama d'Oro. La Golino nel film veste i panni della scrittrice Goliarda Sapienza. La prossima edizione del 78° Festival si terrà dal 13 al 24 maggio in Costa Azzurra. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.50 Il film di Mario" con Valeria Golino è inper la Palama d'Oro. La Golino nel film veste i panni della scrittrice Goliarda Sapienza. La prossima edizione del 78° Festival si terrà dal 13 al 24 maggio in Costa Azzurra.

Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone. Mario Martone con il film “Fuori” in concorso a Cannes per la Palma d'oro. 'Fuori' con Elodie e Golino, il film italiano in concorso a Cannes 2025. Festival di Cannes, Mario Martone in concorso con «Fuori», il film conValeria Golino su Goliarda Sapienza. Cannes 2025, "Fuori" di Mario Martone, l'unico italiano in concorso, con Golino, Elodie e De Angelis. Cannes 2025, Fuori di Mario Martone in concorso. Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes, Mario Martone in concorso con «Fuori», il film conValeria Golino su Goliarda Sapienza - «Mario Martone, Italie», annuncia Thierry Frémaux, direttore artistico (lì si dice delegato generale) del Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio. Martone è il regista italiano in concors ... (msn.com)

Cannes 2025, ‘Fuori’ di Mario Martone in concorso al Festival - ‘Fuori‘ il nuovo film di Mario Martone sarà presentato in Concorso al 78º Festival di Cannes. Il film è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Elodie, Corra ... (msn.com)

Mario Martone in concorso a Cannes con il film “Fuori” - Il film di Mario Martone “Fuori” con Valeria Golino nei panni della scrittrice Goliarda Sapienza è in concorso a Cannes per la Palma d'oro. (msn.com)