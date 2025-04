Rubano 3 200 euro di merci all' Adigeo e a Bolzano Ladri arrestati dai carabinieri

carabinieri di Bolzano. I due hanno 31 e 24 anni ed avevano da poco messo a segno due colpi, uno all’Adigeo di Verona e l'altro al Twenty di Bolzano. E proprio nel capoluogo. Veronasera.it - Rubano 3.200 euro di merci all'Adigeo e a Bolzano. Ladri arrestati dai carabinieri Leggi su Veronasera.it Due sudamericani sono stati denunciati per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterare o grimaldelli daidi. I due hanno 31 e 24 anni ed avevano da poco messo a segno due colpi, uno all’di Verona e l'altro al Twenty di. E proprio nel capoluogo.

Sorpresi con 3.200 euro di merce rubata, 2 denunce - Bolzano – Nei giorni scorsi, in prossimità dell’incrocio tra via Rovigo e via Dalmazia a Bolzano, i Carabinieri hanno denunciato due uomini, un 31enne e un 24enne di origini sudamericane, trovati in p ... (msn.com)

Due denunciati a Bolzano per furto aggravato: il bottino supera i 3.200 euro - Due uomini di origine sudamericana denunciati a Bolzano per furto organizzato: trovata merce rubata del valore di 3.200 euro durante un controllo dei Carabinieri, con strumenti per scassinare nel veic ... (gaeta.it)

Sfondano la vetrata del bar con un tombino e rubano 200 euro. La titolare: "Sono delusa" - Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica per i rilievi. I danni ammontano a circa mille euro per la sostituzione del vetro ... (msn.com)