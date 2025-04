Anteprima24.it - II Giornata nazionale della Prevenzione, la Fadoi scende in piazza per sensibilizzare la cittadinanza

Tempo di lettura: 3 minutiL’evento promosso da Fondazione, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, ed ANIMO, Associazionedegli Infermieri di medicina, dal titolo “II/Animo” si terrà il prossimo 12 aprile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 pressoCastello a Benevento, una tra le 20 città Italiane coinvolte nella manifestazione. In Campania si terra Benevento e Napoli n Campania.La, in rappresentanza degli Internisti Ospedalieri tutti,inper avvicinarsi attivamente allaal fine di diffondere le attività diin un contesto diverso dai luoghi istituzionalicura.La “II/Animo” , come afferma Maria Gabriella Coppola Direttore UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Aorn San Pio e Componente del Comitato Esecutivo, vuole essere un momento di diffusionecultura, volta ai cittadini sul corretto stile di vita da adottare onde prevenire alcune malattie più frequenti nella popolazione ed evitare le riacutizzazioni di patologie croniche come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l’obesità, lo scompenso cardiaco, la bronchite cronica ostruttiva , le infezioni.