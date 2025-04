Cgil Avellino lancia la campagna referendaria con un evento pubblico a Corso Vittorio Emanuele

Cgil Avellino. Referendum dell'8 e 9 giugno. Primo appuntamento pubblico è fissato per sabato mattina dalle 10:00 sul Corso Vittorio Emanuele, con un banchetto informativo dove sarà presentato anche il Comitato provinciale per i 5 Si.La Cgil promuove il REFERENDUM 5 SI :"LAVORO. Avellinotoday.it - Cgil Avellino lancia la campagna referendaria con un evento pubblico a Corso Vittorio Emanuele Leggi su Avellinotoday.it . Referendum dell'8 e 9 giugno. Primo appuntamentoè fissato per sabato mattina dalle 10:00 sul, con un banchetto informativo dove sarà presentato anche il Comitato provinciale per i 5 Si.Lapromuove il REFERENDUM 5 SI :"LAVORO.

