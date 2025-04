Anche l’Ue congela i contro-dazi per 90 giorni | Diamo un’occasione ai negoziati Trump sotto accusa per l’invito a comprare azioni Così manipola il mercato

giorni di proroga concessi da Donald Trump sui dazi reciproci, novanta giorni concessi dall'Unione europea sulle contro-tariffe del 25% preannunciate ieri. A darne annuncio è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che in mattinata aveva già manifestato la soddisfazione per la decisione della Casa Bianca: «È un passo importante verso la stabilizzazione dell'economia globale». Mano tesa da Washington, altrettanto da Bruxelles: «Vogliamo dare una possibilità ai negoziati», ha scritto sui social media von der Leyen. «Mentre completiamo l'adozione delle contromisure dell'Ue, che hanno ricevuto un forte sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospenDiamo per 90 giorni. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, scatteranno le nostre contromisure».April 10, 2025 L'accusa del Congresso a Trump: «Con i dazi fa insider trading»Intanto negli Stati Uniti, Donald Trump è sotto il fuoco incrociato del Congresso.

