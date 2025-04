Milan Scaroni | Direttore sportivo stadio Ibrahimovic e Furlani Vi dico tutto

Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” Leggi su Pianetamilan.it Paolo, presidente del, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri

