L' Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Usa

sospendere per novanta giorni i dazi decisi ieri contro i prodotti americani. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Quotidiano.net - L'Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Usa Leggi su Quotidiano.net L'Ue ha deciso dire per novantadecisi ierii prodotti americani. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

L'Ue sospende per 90 giorni i controdazi agli Usa

