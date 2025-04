Ha ucciso Ilaria poi è uscito con due turiste le rivelazioni dell’amico di Mark Samson Le chat con le sconosciute dopo il delitto | Hai coinquilini?

dopo la rottura con Ilaria Sula. E poi – dopo aver ucciso la studentessa 22enne – le serate con gli amici, le bugie, la «paura della polizia» e le chat con estranee nei minuti del delitto, alle quali confessava di essere in cerca di conforto perché «era un periodo un po' di schifo». Il quadro attorno a Mark Samson, 23enne in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, si fa di giorno in giorno più complesso. A partire dalla testimonianza di Maher, barista coetaneo e amico del giovane reo confesso, che la sera del delitto avrebbe visto Samson con una «mano rossa, gonfia, dolorante. Ci aveva detto che aveva fatto a botte con due ragazzi sotto casa di Ilaria, ma era una bugia».L'auto di Samson e le turiste polacche: «Credevo gli servisse una serata di sesso»Maher, stando all'ordinanza di convalida dell'arresto del gip, ha raccontato di essere salito sulla Ford Puma nera del giovane proprio la sera del 26 marzo, giorno in cui Samson ha accoltellato a morte la ex fidanzata e ha usato l'auto per trasportare il cadavere dentro una valigia e abbandonarlo in un dirupo a 40 chilometri da Roma.

