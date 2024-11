Feedpress.me - Scappano dai carabinieri e si schiantano: muore un ragazzo di 20 anni (guidava senza patente). E' accaduto a Milano

L’inseguimento è iniziato in via Farini, zona semicentrale a Nord died è terminato a Sud della città in via Ripamonti con un incidente costato la vita a un ventenne egiziano. Questa notte prima delle quattro un’auto del radiomobile deiha visto un grosso scooter con a bordo due ragazzi in via Farini. Da qui è partito un inseguimento, con una serie di manovre.