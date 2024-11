Lanazione.it - Sale la raccolta differenziata. Bianchi: "Un bene per tutti"

I dati del 2023 della Regione certificano un importante passo avanti per Scarlino nella gestione dei rifiuti: il 65,42% per la, un miglioramento rispetto al 61,34% del 2022. Lo scorso anno era stato invece superato il limite di legge (65%). Un traguardo che l’amministrazione comunale come segnale positivo per il futuro. "Un risultato che ci conforta – dicono dal Comune –. Differenziare i rifiuti è un dovere di ogni cittadino perché si tratta del futuro di ognuno di noi.i cittadini che abbandonano rifiuti,gli esercenti che producono montagne di spazzatura e non differenziano, sono responsabili dei costi ambientali e delle bollette Tari di. Il superamento della percentuale del 65% diconsentirà la progressiva riduzione dell’ecotassa, in quanto diminuiranno i quantitativi di rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica".