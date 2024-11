Ilnapolista.it - Ranieri: «Mancano due gialli su Lukaku? Sì, lo hanno visto tutti, ma gli arbitri possono sbagliare»

Il tecnico della Roma, Claudio, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Napoli al MaradonaLa conferenza diChe Napoli ha trovato?«L’ho detto, o primo o secondo ma non voglio dire altro. La partita è stata vibrante e difficile, anche per loro: erano stati sopravanzati nelle partite che la precedevano, volevano tornare subito primi e ci aspettavamo una partita del genere. Io sono sincero, per il peso delle due squadre sono contento perchè abbiamo lottato e creduto fino alla fine di poterla rimettere in parità. Nel secondo tempo abbiamo provato a rallentare il loro ritmo, mi aspettavo qualcosa di più in attacco. Il gol è arrivato per una nostra disattenzione, dobbiamo migliorare difensivamente perchè hosfasature anche nel primo tempo su Kvaratskhelia.